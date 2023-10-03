Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

В октябре некоторые категории украинцев могут получить прибавку к пенсии. В частности, деньги предусмотрены двум категориями.

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Украинцы, которым исполнилось 75 лет, могут претендовать на дополнительную помощь в 456 грн / коллаж Главред, фото УНИАН

В октябре некоторые категории украинцев могут получить прибавку к пенсии. Детально о системе выплат можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности, говорят чиновники, дополнительные деньги предусмотрены через достижение определенного возраста или потребность в уходе. К примеру, граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, могут получить до 570 грн.

В свою очередь, украинцы, которым исполнилось 75 лет, могут претендовать на дополнительную помощь в 456 грн. А если им исполнилось 70 лет – до 300 грн.

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Кроме того, право на выплату средств имеют те граждане, у которых есть особые обстоятельства, а именно:

лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;

нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных социальных работников;

пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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