Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

В октябре некоторые категории украинцев могут получить прибавку к пенсии. Детально о системе выплат можно узнать на сайте Пенсионного фонда Украины.
В частности, говорят чиновники, дополнительные деньги предусмотрены через достижение определенного возраста или потребность в уходе. К примеру, граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, могут получить до 570 грн.
В свою очередь, украинцы, которым исполнилось 75 лет, могут претендовать на дополнительную помощь в 456 грн. А если им исполнилось 70 лет – до 300 грн.
Кроме того, право на выплату средств имеют те граждане, у которых есть особые обстоятельства, а именно:
- лица от 80 лет, которые должны получить особый уход;
- нуждающиеся в специальной помощи от квалифицированных социальных работников;
- пенсионеры без трудоспособных близких родственников, у которых нет достаточного финансового обеспечения.
Пенсия в Украине
Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.
Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.
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