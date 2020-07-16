УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Карантин в Укрзализныце: поезда на Киеве и обратно заполняются на 100%

УЗ продает билеты на 100% мест в поездах, что следуют через Киев.

16 июля 2020, 11:16
Карантин отменили в УЗ - поезда в Киев и обратно заполнят на 100%
Карантин отменили в УЗ - поезда в Киев и обратно заполнят на 100% / УНИАН

Проехаться вдвоем в купе больше не выйдет: с 16 июля Укрзализныця начала продавать 100% билетов на поезда дальнего следования, что направляются из Киева и обратно. Также полностью теперь заполняются и транзитные поезда через столицу.

"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", – уточнили в УЗ.

Данное решение согласовано с Киевскаяой горгосадминистрацией, сообщили в пресс-службе УЗ.

При этом в компании напомнили, что полностью – на 100% – уже заполняются такие поезда:

  • №7/8 Харьков – Одесса – с 2 июня;
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка – с 17 июня;
  • №53/54 Днепр – Одесса – с 17 июня;
  • №91/92 Одесса – Константиновка – с 29 июня.

Напомним, 11 июля сообщалось, что Укрзализныця запускает движение 38 поездов, был озвучен полный список и ограничения. Возобновилось курсирование поездов Юго-Западной и Приднепровской железных дорог.

Укрзализныця новости Украины поезда новости Киева
Сейчас вы просматриваете новость «Карантин в Укрзализныце: поезда на Киеве и обратно заполняются на 100%». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

11:28
Вакцинация от COVID-19: лауреаты Нобелевской премии призвали добровольцев заражаться коронавирусом
11:25
Рада решила судьбу Шевченко: назван новый глава Нацбанка
11:18
Умерла Галин Горг - причины смерти и фильмография звезды фантастических сериалов Фото
11:16
Карантин в Укрзализныце: поезда на Киеве и обратно заполняются на 100% Видео
10:42
"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины Видео
10:41
"Эротика, секс с утра": Настя Каменских взбудоражила фантазию откровенным фото
10:37
Коронавирус в Украине и мире 16 июля: за сутки заразились 225 тысяч человек
10:36
Комитет Рады одобрил назначение Шевченко главой НБУ
10:17
В Киеве за сутки нашли еще больше сотни больных коронавирусом
10:17
Белорусский Майдан: почему противники Лукашенко мало чем отличаются от самого диктатора мнение Видео
10:02
Штрафы за пьяную езду и полицейские засады: что ждет водителей на дорогах Украины
10:00
Повышают риск рака и диабета: диетологи назвали 5 продуктов
09:50
Симптомы нарастают молниеносно: врач рассказал, как развивается пневмония при COVID-19
09:46
Семью Иосифа Пригожина выселили из дома
09:31
Белый самолет Наталья Могилевская - новый клип в ретро-стиле Видео
09:00
Коронавирус в Украине 16 июля: число зараженных резко возросло
08:56
Школьников Украины поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения
08:49
США ударили санкциями по бизнесмену из ближайшего окружения Путина
08:39
Зеленский и Петрашко решили спасать не экономику, а свои рейтинги мнение
08:27
Ученые развенчали популярный миф о коронавирусе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять