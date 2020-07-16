Карантин в Укрзализныце: поезда на Киеве и обратно заполняются на 100%

Карантин отменили в УЗ - поезда в Киев и обратно заполнят на 100% / УНИАН

Проехаться вдвоем в купе больше не выйдет: с 16 июля Укрзализныця начала продавать 100% билетов на поезда дальнего следования, что направляются из Киева и обратно. Также полностью теперь заполняются и транзитные поезда через столицу.

"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", – уточнили в УЗ.

Данное решение согласовано с Киевскаяой горгосадминистрацией, сообщили в пресс-службе УЗ.

При этом в компании напомнили, что полностью – на 100% – уже заполняются такие поезда:

№7/8 Харьков – Одесса – с 2 июня;

№81/82 Харьков – Новоалексеевка – с 17 июня;

№53/54 Днепр – Одесса – с 17 июня;

№91/92 Одесса – Константиновка – с 29 июня.

Напомним, 11 июля сообщалось, что Укрзализныця запускает движение 38 поездов, был озвучен полный список и ограничения. Возобновилось курсирование поездов Юго-Западной и Приднепровской железных дорог.