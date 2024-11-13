'Катастрофический урожай': украинцев предупредили о росте цен на популярный овощ

Летом в Украине стояла аномальная жара, которую капуста не смогла вынести.

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Цены на капусту / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

В этом году в Украине плохой урожай капусты

В дальнейшем она будет дорожать

Высокие цены на овощи объясняются несколькими факторами

В этом году урожай овощей не порадовал украинских фермеров. В частности, урожай капусты оказался просто катастрофическим. Об этом сообщил коммерческий директор агропредприятия Андрей Марущак в комментарии SEEDS.

По его словам, урожаи некоторых культур стали настоящей неожиданностью.

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"Сейчас мы видим, что есть проблема с капустой. Думаю, что в дальнейшем она будет еще дороже. Буквально вчера я разговаривал с одним из своих клиентов с юга Украины, они выращивают капусту, свеклу, морковь и лук. Он говорит, что с морковью в этом году у них ситуация не такая плохая, с луком хорошая, однако с капустой ситуация просто катастрофическая", - сказал он.

Марущак подчеркнул, что прошлым летом в Украине стояла аномальная жара, которую эта капуста не смогла вынести. И даже несмотря на то, что у некоторых производителей капуста до сих пор стоит в поле, хорошего урожая от нее не ожидается.

Также сообщается, что овощи местного производства останутся "золотыми" до тех пор, пока не начнется перепроизводство. Но высокие цены на овощи объясняются не только погодными факторами.

"Прежде всего не стоит забывать, что в стране война - у нас нет достаточного человеческого ресурса для работы в сельском хозяйстве. Следующий фактор - это мировое подорожание средств защиты растений и удобрений. Его также вызвала война в Украине. Но мы придем к той ситуации, когда овощи будут дешевле или очень дешевыми, и нам уже сегодня нужно думать о том, что делать дальше", - подытожил директор агропредприятия.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.

Также известно, что цены на яйца в Украине этой осенью резко выросли, сейчас десяток яиц в супермаркетах может стоить до 65 гривен. Причиной подорожания яиц является сезонный фактор и рост цен на корма.

Кроме того, в Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке.

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