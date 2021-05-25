Каждому третьему украинцу грозит лишение пенсии к 2045 году – прогноз Всемирного банка

В будущем каждый третий украинец может остаться без пенсии / УНИАН

Через 24 года при действующей динамике событий в пенсионной системе Украины охват обеспечением социальными выплатами людей пожилого возраста составит 70%. Если в будущем ничего не поменяется, уровень замещения пенсиями заработка снизится до 20% к 2045 году.

"Результаты показали, что, если ничего не менять, не только будет падать уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году), но и снизится охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за недостаточности необходимого стажа", - сообщили в Министерстве социальной политики со ссылкой на данные моделирования, предоставленные Всемирным банком.

В связи с этим, в министерстве пришли к следующим выводам:

Женщины оказались более дисциплинированными в вопросах уплаты пенсионных взносов, чем мужчины

Уклонение от уплаты пенсионных взносов происходит за счет занижения заработных плат, с которых платятся взносы, а не из-за счет незадекларированного труда

Наименьший вклад в уплаты взносов фиксируется у молодежи, которая еще получает образование, и среди граждан предпенсионного возраста за счет их более раннего выхода на пенсию

Как подчеркнул аналитик Всемирного банка, старший экономист Зоран Анушич, большинству государств, которые вводили накопительную пенсионную систему вместо солидарной, пришлось столкнуться с серьезными проблемами. В то же время хорошие результаты показали те страны, которые запускали систему накопления в качестве дополнения к солидарной пенсионной системе.

Пенсии в Украине