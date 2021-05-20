В Украине пенсионеры получат "солидные" доплаты к пенсии

Пенсии украинцам поднимут / УНИАН

Украинцам, вышедшим на пенсию в 2019-2020 годах, установят ежемесячную доплату к пенсии в сумме 100 гривен.

Как рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, доплата устанавливается из-за того, что эти люди не подпадают под плановую ежегодную индексацию.

"Следующие перерасчеты пенсий состоятся в июле. Там будет две программы: первая - в связи с изменением прожиточного минимума, а вторая программа - это новая программа", - сказала она.

Как сообщила Лазебная, когда Минсоцполитики проанализировало людей, которые подпадают под индексацию, "то вышло где-то полмиллиона человек, которые не попали под индексацию, это люди, которым пенсии назначены в 2019-2020 годах".

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Но, по ее словам, после выхода этих людей на пенсию цены продолжали расти.

"Поэтому этим пенсионерам будет предоставлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 100 гривен. Это новая программа", - сказала Лазебная.

Этапы повышения пенсий:

с 1 июля увеличат надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышена минимальная пенсия.

с 1 октября установят ежемесячные доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

с 1 декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям.

Отметим, в январе 2021-го уже произошло повышение пенсий с 2100 до 2400 грн для граждан в возрасте от 65 лет, при наличии у них страхового стажа от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин и больше (40% от увеличенной минималки с 5000 до 6000).

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