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Колоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газа

10 июня 2021, 09:01
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В случае введения в эксплуатацию Северного потока - 2 другая сторона захочет избавиться "конкурента".

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Сейчас Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта / Reuters

В случае запуска газопровода Северный поток-2 транзит российского газа через Украину может прекратиться. Директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова рассказала, какие убытки в этом случае понесет Украина.

По ее словам, речь идет о не менее 1,5 млрд долларов в год, передает РБК-Украина.

"Прямые убытки для украинской ГТС в случае отсутствия транзита составят не менее 1,5 млрд долларов в год. Но больше волнует, что в случае введения в эксплуатацию Северного потока - 2 другая сторона захочет избавиться "конкурента", - сказала Белькова.

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

Как известно, на данный момент российский Газпром поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Тем временем в России заявили, что Северный поток-2 планируют достроить в этом году.

Как сообщал Главред, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что если транзит газа сократится до 30 миллиардов кубов, то заработать Украина сможет максимум 1 миллиард долларов при том, что каждый год в ГТС вкладывают около 500 миллионов долларов.

Кроме того снижение транзита газа отразится и на украинских потребителях. Корольчук объяснил, что если не будет транзитного газа и давления в системе, тогда придется больше сжигать газа, и, соответственно повышать стоимость транспортировки газа до конечного потребителя. Как следствие - транспортная составляющая может вырасти с нынешних 15-20% до минимум 50%.

Газпром Нафтогаз ГТС транзит газа Северный поток-2 новости Украины
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