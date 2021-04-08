РФ сокращает транзит газа через Украину: как это отразится на тарифах

Стоимость транспортировки газа до конечного потребителя может вырасти/ УНИАН

Из-за того, что российский Газпром продолжает снижать поставки газа через Украину в страны Евросоюза, отправляя топливо в обход украинской ГТС, украинцам может грозить повышение тарифов на газ.

Как объяснил Главреду энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, если не будет транзитного газа и давления в системе, придется больше сжигать газа, и, соответственно повышать стоимость транспортировки этого газа до конечного потребителя.

"Как следствие - транспортная составляющая может вырасти с нынешних 15-20% до минимум 50% - также, как и в некоторых странах ЕС, где потребители платят больше именно за транспортировку, а не за газ как ресурс", - отметил Корольчук.

Напомним, 4 апреля глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что российский Газпром постепенно сокращает транзит газа через Украину. После запуска газопровода Турецкий поток транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через Турецкий поток.

Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого потока через Болгарию и Сербию, то Газпром переведет и транзит в Венгрию тоже на Турецкий поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что Российскому Газпрому выгодно минимизировать транзит газа через Украину, чтобы после 2024 года новый контракт предусматривал не условие "качай или плати", а использование газотранспортной системы (ГТС) Украины в режиме резервной системы.

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