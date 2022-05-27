Конец кредитным каникулам: ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк изменили условия для украинцев

ПриватБанк, Ощадбанк / ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине с 1 июня большинство банков отменяет кредитные каникулы и возвращает старые проценты выплат по кредитными картам. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

ПриватБанк

"Приват" возвращает часть программ (например, "Оплату частями"), однако при этом отменяет кредитные каникулы. Это значит, если клиент уже прошел через льготный период, то для него появляется обязательство каждый месяц вносить платеж по кредиту. А для того, чтобы стимулировать клиентов вносить платежи, для тех, кто будет вносить как минимум 5% задолженности в месяц, оставят льготную ставку.

"Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт "Универсальная Голд") и 3,5% (для карт "Универсальная"). Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России", – отметили представители банка.

Монобанк

Для клиентов этого банка появилась возможность увеличить свой кредитный лимит. Правда, для этого придется согласиться на повышение ставки ‒ с 1,6 до 3,1%. Ранее в Монобанке уже говорили о том, что сниженная процентная ставка не позволяет полноценно развивать или даже удерживать уровень кредитования. То есть те клиенты, которые не желают всерьез переплачивать, смогут пользоваться старым небольшим лимитом, а те украинцы, которые готовы платить больше, получат дополнительные кредитные средства.

Ощадбанк

В этом финансовом учреждении также приняли решение отменить кредитные каникулы с 1 июня. "Кредитные каникулы для физлиц действуют до 31.05.22, в случае продления банк обязательно сообщит об этом", – рассказали представители банка.

Также во всех вышеуказанных финансовых учреждениях говорят, что для тех клиентов, которые не могут платить по счетам, будет предложена индивидуальная реструктуризация.

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Напомним, ранее Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу,

Также отмечается, что пакет, одобренный Советом, состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов.

Кроме того, в него включена мобилизация безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов.

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