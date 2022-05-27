УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Конец кредитным каникулам: ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк изменили условия для украинцев

27 мая 2022, 17:17

В Украине с 1 июня большинство банков отменяет кредитные каникулы и возвращает старые проценты по кредиткам.

ПриватБанк, Ощадбанк
ПриватБанк, Ощадбанк / ua.depositphotos.com и УНИАН

В Украине с 1 июня большинство банков отменяет кредитные каникулы и возвращает старые проценты выплат по кредитными картам. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

ПриватБанк

"Приват" возвращает часть программ (например, "Оплату частями"), однако при этом отменяет кредитные каникулы. Это значит, если клиент уже прошел через льготный период, то для него появляется обязательство каждый месяц вносить платеж по кредиту. А для того, чтобы стимулировать клиентов вносить платежи, для тех, кто будет вносить как минимум 5% задолженности в месяц, оставят льготную ставку.

"Льготные условия обслуживания со ставкой 1,7% в месяц будут действовать до конца августа, если клиент вовремя вносит обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности. В противном случае проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт "Универсальная Голд") и 3,5% (для карт "Универсальная"). Особые условия обслуживания после завершения кредитных каникул 1 июня 2022 будут действовать также для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России", – отметили представители банка.

Монобанк

Для клиентов этого банка появилась возможность увеличить свой кредитный лимит. Правда, для этого придется согласиться на повышение ставки ‒ с 1,6 до 3,1%. Ранее в Монобанке уже говорили о том, что сниженная процентная ставка не позволяет полноценно развивать или даже удерживать уровень кредитования. То есть те клиенты, которые не желают всерьез переплачивать, смогут пользоваться старым небольшим лимитом, а те украинцы, которые готовы платить больше, получат дополнительные кредитные средства.

Ощадбанк

В этом финансовом учреждении также приняли решение отменить кредитные каникулы с 1 июня. "Кредитные каникулы для физлиц действуют до 31.05.22, в случае продления банк обязательно сообщит об этом", – рассказали представители банка.

Также во всех вышеуказанных финансовых учреждениях говорят, что для тех клиентов, которые не могут платить по счетам, будет предложена индивидуальная реструктуризация.

Читайте такжеКредиты под 0% и дерегуляция: Зеленский объявил масштабную программу для бизнеса

Напомним, ранее Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования для Украины в размере более 723 миллионов долларов. Оперативная выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу,

Также отмечается, что пакет, одобренный Советом, состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов.

Кроме того, в него включена мобилизация безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Приватбанк Ощадбанк Монобанк
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:39

Сатанинские дни в июне 2022: чего стоит остерегаться и как не навлечь несчастье

17:37

Армия Украины к концу августа выбьет войска РФ на позиции 23 февраля – ХоджесВидео

17:19

Европа рискует повторить судьбу Римской империи: почему Украине стоит заняться "наглой дипломатией"мнение

17:17

Конец кредитным каникулам: ПриватБанк, Ощадбанк и Монобанк изменили условия для украинцев

17:11

Коек не хватает, а людей заставляют отдавать кровь: больницы Крыма забиты "трехсотыми" оккупантами

Реклама
17:09

"Какого черта у него до сих пор работает телефон?": генерал США назвал ошибки армии РФ в войне

17:08

Настя Приходько раскрыла подробности своего гомосексуального опыта

16:58

Украинский пилот "поджарил" над Херсонщиной вражеский Су-35 за 100 млн долларовВидео

16:38

В Украине будет нехватка отдельных ранних овощей: в правительстве озвучили список

16:30

США хотят задавить РФ, а Европа боится Путина: на Западе дебаты из-за войны против Украины – NYTВидео

16:19

В Одессе теробороновец обокрал сослуживцев и волонтеров на 700 тысяч гривенВидео

16:17

Данилов объяснил, почему власть перед войной не предупредила и не эвакуировала украинцевВидео

16:13

"Я не общаюсь сейчас": Остап Ступка прокомментировал развод сына с Логуновой

16:13

Приметы на 28 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:09

Возле Северодонецка остановили авангард оккупантов, город не в осадеВидео

16:08

Сергей Стерненко. Террористическая Федерация решила заморить мир голодомВидеоблоги

15:47

Пойдет ли Россия на Киев: эксперт рассказал, что замыслили Путин и ЛукашенкоВидео

15:39

ВСУ показали на ярком видео, как украинские артиллеристы работают на натовских гаубицах FH70Видео

15:37

Григорий Решетник рассказал, когда на экраны вернется шоу "Холостяк"

15:28

Бои на Донбассе достигли апогея: как Беларусь ставит палки в колеса ВСУмнение

Реклама
15:24

Вятрович объяснил, что мешает переименованию Днепропетровской и Кировоградской областейВидео

15:04

Война может завершиться за недели при одном условии: Зеленский назвал "рецепт победы"Видео

15:00

Джеджула подал в суд на свою бывшую

14:57

Альянс Украины, Британии и 5 стран: у Путина заявили об "ударе" по Евросоюзу

14:43

Инъекции для омоложения: дочери Путина в ФРГ провели "процедуру Кардашьян"Видео

14:39

Месть за Медведчука: стало известно, когда Путин начал готовиться к войне

14:34

В РФ священники организовали соревнования по сбору автоматов и метанию гранатФото

14:10

"Взрыв, крики. Жена звонит – а он уже мертв": харьковчанин рассказал об ужасном обстреле городаВидео

13:58

Внешность Путина резко изменилась после вторжения РФ в Украину: врач рассказала о его состоянииВидео

13:58

Рашистов достали за 5 километров: Стугна "поджарила" САУ оккупантовВидео

13:55

Большая часть Лимана захвачена оккупантами - КириленкоВидео

13:47

В сети идентифицировали новую подругу Дантеса по татуировке

13:41

Заставляли выбирать, кого расстрелять первым: украинец рассказал о зверствах оккупантов на Черниговщине

13:32

Дать по зубам "крокодилу"-Путину: Джонсон призвал вооружить ВСУ мощными РСЗОВидео

13:20

"Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ

13:18

Джонсон предложил Зеленскому Антанту ХХI века: плюсы и минусымнение

13:06

"ДНР" станет "ЖНР": на войну против Украины отправили почти всех мужчин из "республики"Видео

13:00

Погибли 10 человек, 35 раненых: последствия ракетного обстрела ДнепропетровщиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 мая 2022: Девам – тревоги, Козерогам – служебный роман, Рыбам – неожиданные встречи

12:58

Топливный кризис в Украине: цены на АЗС рекордно взлетелиВидео

Реклама
12:49

"Кто, если не мы?": отец и сын Василии поехали на Донбасс гнать российскую нечисть из УкраиныВидео

12:42

"Ты кто такой? Мы тебя заставим принять наши правила": депутат Госдумы РФ грубо оскорбил ШольцаВидео

12:23

Жесткий ответ на удар Солнцепека: у Зеленского потребовали дать Украине РСЗОВидео

12:05

6-летний Илья из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: "я хотел бы, чтобы у детей не было войны"

12:02

В Мариуполе обнаружен огромный могильник: 70 погибших закопали без опознанияВидео

11:56

Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС - СМИВидео

11:55

Ликвидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в СеверодонецкВидео

11:34

Почему в РФ до сих пор "маринуют" Ленина и боготворят Путина: историк объяснил страх россиян

11:27

Взлет тарифов на отопление: в Нафтогазе ответили на слухи о трехкратном повышении ценВидео

11:24

Москва в отчаянии, или Почему Россия хочет застолбить оккупированные территории в Украинемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять