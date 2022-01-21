"Контрольный выстрел в голову": в Новой почте разнесли запрет работы с ФОПами

/ Facebook/Volodymyr.Popereshnyuk

Один из основателей компании Новая почта Владимир Поперешнюк прокомментировал инициативу главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева о введении запрета на сотрудничество между физлицами-предпринимателями (ФЛП) третьей группы и юридическими компаниями.

Как написал он в Facebook, такое нововведение приведет к увеличению трудовой миграции из Украины и к торможению экономики в целом.

При этом бизнесмен опроверг утверждение о том, что все ФЛП, которые работают с юрлицами в Украине, являются "скрытыми работниками" компаний.

"О том, что в Украине уже есть сотни тысяч мелких предпринимателей – перевозчиков, юристов, строителей, фрилансеров, они не понимают. Или же намеренно хотят их уничтожить", – написал Поперешнюк.

Вместе с тем он предупредил о том, что крупные компании могут выиграть от такого нововведения, потому что конкуренция уменьшится, количество рабочих рук освободится. Но для экономического процветания страны – "это большой вред".

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"Люди, которые это предлагают, не только не понимают основы экономической теории, но и то, что такое аутсорсинг. Это люди с совковым мышлением, с воображением, что человек может быть либо наемным работником, либо торговать на базаре", – заявил Поперешнюк.

"Это контрольный выстрел в голову экономическому развитию", - добавил представитель Новой почты.

Напомним, ранее клиенты оператора Новая почта пожаловались на то, что некоторые почтоматы компании подверглись атаке вандалов.

При этом отдельные почтоматы оказались раскурочены, а из них пропали посылки. Об этой ситуации люди рассказывают в соцсетях.

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