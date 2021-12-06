Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовиться

Андрей Шевчишин назвал факторы "крутого пике" гривны.
Напряжение на валютном рынке возрастает. Причиной является появление в мировых СМИ все большего числа подробностей о возможном плане вторжения РФ в Украину, что повышает "градус страха у инвесторов", рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Он не исключил, что на настроения серьезно повлияют результаты переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Среди других факторов он выделил сохранение сложностей в энергетическом секторе ввиду похолодания. Рынок ждет активизации импорта энергоносителей, что усилит спрос на валюту, пишет Ubr.ua.
Что играет на понижение гривны
Аналитик говорит, что еще одним фактором ухудшения деловых настроений и инвестиционной активности является усиление конфронтации властей с крупным бизнесом.
"К этому добавим предстоящий иск инвесторов Китая на $4,5 млрд по продаже завода Мотор Сич", – напомнил эксперт.
По словам Шевчишина, "общий пессимизм" на рынке подогревает падение мировых финансовых рынков. Он также ожидает ужесточение политики НБУ через повышение учетной ставки минимальным шагом.
Крутое пике гривны: к чему готовиться
В целом гривна, в том числе учитывая новостной фон, в ближайшее время может еще несколько ослабеть по отношению к доллару, сместившись в диапазон 27,4-27,5 грн/$.
"Следим за НБУ, который может выйти с валютными интервенциями для сдерживания движения", – добавил Шевчишин.
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Кур доллара - прогнозы
Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.
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