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Лавина обрушения: эксперт рассказал, когда за бакс будут давать 200 гривен

Нацбанк утратил свою независимость, считает Олег Соскин.

7 июля 2020, 06:03
инфляция
Курс гривны может обрушиться, предупредил эксперт / фото: podrobnosti.ua

Отправленный в отставку с поста главы НБУ Яков Смолий был последним гарантом кредитных линий МВФ, Европейского банка и Мирового банка для Украины, заявил директор Института трансформации общества, экономист Олег Соскин.

Как подчеркнул он в материале на Главреде, всем международным кредиторам дан сигнал о том, что "в Украине осуществляется политический захват НБУ".

Эксперт уверен, что Нацбанк утратил свою независимость, в результате теперь никаких кредитов Украина не получит.

Он не исключил, что Украина рискует не разместить ни одного внешнего евробонда: "Когда упадет рейтинг уже выпущенных бумаг, их все начнут сбрасывать, поскольку они станут просто мусором".

Кроме того, экономист спрогнозировал, что вскоре "с рынка побегут нерезиденты".

"А это – более 130 миллиардов гривен долговых обязательств Украины, которые они держат у себя на руках! Они начнут забирать доллары, сбрасывая гривну. Это сулит полный крах нашей национальной валюте", - пишет он.

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Соскин также добавил, что увольнение Смолия с поста главы НБУ запустит в Украине цепочку негативных событий.

"Учитывая все перечисленные факторы, курс уже в ближайшее время может обрушиться до 100 гривен за доллар, а то и больше. Пойдет лавина… И к новому году вполне курс уже может быть и 200 гривен за доллар", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

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На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

Олег Соскин Яков Смолий НБУ курс гривны курс доллара
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