Курс доллара в Украине сдаст позиции: аналитик дал прогноз на неделю

Курс доллара снизится / Фото pixabay.com

В течение недели с 13 июля курс доллара в Украине будет постепенно снижаться. Наличный доллар в банках будет стоить около 27 гривен.

Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

По прогнозу эксперта, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривни, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 грн.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,9%:

курс доллара НБУ снизился с 27,18 до 26,93 гривни (-0,9%).

спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизились с 27,10/27,13 до 26,98/27,00 (-0,4%/-0,5%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,92/27,22 до 26,87/27,08 (-0,2%/-0,5%).

Как сообщал Главред, бывший председатель и главный экономист Morgan Stanley Asia, старший научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч дал мрачный прогноз курса доллара.