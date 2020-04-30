Курс валют: доллар проломил психологическую отметку

Курс валют перед майскими испытал очередные колебания / УНИАН

В четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 26,9714 за доллар США (укрепив тем самым национальную валюту на 8 копеек по сравнению со средой, 29 апреля).

Соответствующие данные были опубликованы на сайте финансового регулятора.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару США был установлен на уровне 26,9714 гривен за доллар, а курс гривны к евро установлен на уровне 29,2424 гривен за евро (вместо 29,4274 грн за евро накануне).

Курс российского рубля - 3,663 гривны.

Напомним, ранее аналитик компании Альпари Максим Пархоменко спрогнозировал, какой будет курс доллара после майских праздников.