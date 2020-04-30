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Курс валют: доллар проломил психологическую отметку

30 апреля 2020, 09:51

В канун майских праздников валютные качели отправились в сторону снижения курсы доллара.

Курс валют
Курс валют перед майскими испытал очередные колебания / УНИАН

В четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 26,9714 за доллар США (укрепив тем самым национальную валюту на 8 копеек по сравнению со средой, 29 апреля).

Соответствующие данные были опубликованы на сайте финансового регулятора.

Таким образом, официальный курс гривны к доллару США был установлен на уровне 26,9714 гривен за доллар, а курс гривны к евро установлен на уровне 29,2424 гривен за евро (вместо 29,4274 грн за евро накануне).

Курс российского рубля - 3,663 гривны. 

Напомним, ранее аналитик компании Альпари Максим Пархоменко спрогнозировал, какой будет курс доллара после майских праздников.

Доллар курс доллара НБУ курс гривны курс евро
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