Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели

Аналитик прогнозирует незначительное укрепление гривни / УНИАН

В течение текущей недели курс доллара будет колебаться в пределах 27,5-28 гривен с возможным незначительным укреплением украинской национальной валюты.

Такой прогноз озвучил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает РБК-Украина.

По его словам, неожиданные факторы, которые могут повлиять на курс, не ожидаются.

Котович прогнозирует, что Нацбанк Украины и в дальнейшем будет приобретать небольшие объемы валюты для пополнения международных резервов, минимизируя свое влияние на курс и разрешая рынку балансироваться самостоятельно.

Читайте такжеДоллар пробьет потолок: появился неожиданный прогноз до 2022 годаАналитик напомнил, что ситуация на валютном рынке продолжила стабилизироваться, и постепенно гривна даже усилилась на 0,44%, закончив прошлую неделю на уровне 27,6 гривни за доллар.

"Рынок сам регулировался, и НБУ лишь два дня присутствовал на рынке с приобретением валюты объемом до 20 млн долларов в день для пополнения резервов. Такое присутствие не имело влияния на курс и лишь могло несколько замедлить укрепление", - добавил старший финансовый аналитик группы ICU.

Как сообщал Главред, руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний не исключает, что курс доллара в Украине может достичь отметки в 30 гривен.