Курс доллара в Украине в августе: будет ли и дальше дорожать валюта - прогноз эксперта

Ажиотажный спрос имеет психологическую составляющую - население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара.
В августе наличный курс гривни может укрепиться и развернуться ближе к официальному, установленному Нацбанком.
Такой прогноз озвучил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, передает РБК-Украина.
Эксперт прогнозирует, что наличный курс гривни к доллару вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели.
"Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", - сказал Верещук.
По его словам, Нацбанк Украины, скорее всего, намерен держать текущий обменный курс на неизменном уровне несколько последующих месяцев.
"Поэтому хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", - отметил эксперт ICU.
Как сообщал Главред, 29 июля в Киеве резко подорожал доллар. В банках столицы предлагали купить 1 доллар за больше 40 гривен. В обменниках доллар и вовсе дороже 42 грн. Валюта продолжает дорожать.
29 июля Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - теперь все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.
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