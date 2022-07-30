Курс доллара в Украине в августе: будет ли и дальше дорожать валюта - прогноз эксперта

В ближайшие недели наличный курс гривни к доллару вероятно вернется ближе к официальному / Фото УНИАН

В августе наличный курс гривни может укрепиться и развернуться ближе к официальному, установленному Нацбанком.

Такой прогноз озвучил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, передает РБК-Украина.

Эксперт прогнозирует, что наличный курс гривни к доллару вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели.

"Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", - сказал Верещук.

По его словам, Нацбанк Украины, скорее всего, намерен держать текущий обменный курс на неизменном уровне несколько последующих месяцев.

"Поэтому хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", - отметил эксперт ICU.

Как сообщал Главред, 29 июля в Киеве резко подорожал доллар. В банках столицы предлагали купить 1 доллар за больше 40 гривен. В обменниках доллар и вовсе дороже 42 грн. Валюта продолжает дорожать.

29 июля Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - теперь все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.

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