Курс валют на 25 октября: Нацбанк снизил цену доллара - сколько стоит

Курс доллара в Украине незначительно упал, а евро продолжает "расти".

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Курс валют в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

НБУ повысил курс гривны на 1 копейку

По состоянию на 25 октября купить доллар можно за 41,55 грн., а евро - 45,10 грн.

Национальный банк Украины установил на 25 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2630 грн/долл. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,54 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

видео дня

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках.

Евро можно купить за 45,10 грн, а продать за 44,50 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,46 - 41,50 грн, а евро - по 44,91 - 45,05 грн.

В то же время, на межбанке курсы составляют соответственно 41,27 - 41,29 грн/долл. и 44,58-44,59 грн/евро.

Курс доллара / фото: Минфин

Курс доллара в банках

Курс доллара / фото: Минфин

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, ранее, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

Аналитик Алексей Козырев заявил, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщила, что последние несколько месяцев благодаря усиленной поддержке НБУ курс гривны к доллару находился в достаточно узком диапазоне 41,0-41,5 грн/$. По ее словам, в ноябре следует ожидать похожих тенденций.

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