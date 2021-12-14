"Кусающиеся цены на горошек и курятину": эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продукты

Эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продукты / inoeda.com

В Украине куриное филе подорожает как минимум на 5% (до 116 гривен за килограмм), а на консервированный зеленый горошек (на 8%) до 34 гривен за 400 граммовую банку к новогодним праздникам. Об этом в комментарии порталу Украинские новости заявила аналитик "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

По ее словам, обычно ближе к новогодним праздникам растет цена некоторых видов продуктов, которые пользуются наибольшей популярностью.

Литвин отметила, что цены на консервированный зеленый горошек, который обычно активно используют украинцы, готовя блюда к Новому году, обычно не взлетают слишком быстро. В минувшие годы она обычно росла на 8% перед новогодними праздниками.

"Поэтому стоит ожидать в этом году увеличение средней цены за банку консервированного зеленого горошка объемом 400 мл также на 8% до 34 гривен. При этом цены на более дорогие позиции данного продукта остаются практически без изменений, ощутимо растет в цене более дешевый горошек", − сообщила аналитик УКАБ.

Также Литвин считает, что сейчас курятина − самый популярный вид мяса среди украинцев.

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"Наиболее ощутимо растет в цене куриное филе, так как из него готовят более изысканные блюда. Обычно его цена растет на 5% ближе к новогодним праздникам по сравнению с началом декабря, поэтому цена на данную позицию может составить около 116 гривен/килограмм", − прокомментировала она.

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Напомним, ранее эксперты отметили, что приготовление традиционного новогоднего салата "Оливье" в этом году украинцам обойдется дороже. Индекс стоимости "Оливье" за год вырос на 21%.

Взлетели в цене все ингредиенты блюда, кроме картофеля, цена на который упала на 15%, до 7 гривен за килограмм.