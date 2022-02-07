"Лишние" цифры за газ в квитанциях: в "Нафтогазе Украины" объяснили, что делать украинцам

В "Нафтогазе Украины" объяснили, что делать украинцам / brecorder.com, debaty.sumy.ua

Для того, чтобы получать в квитанциях за газ исключительно корректные цифры по объемам потребленного "голубого топлива", нужно передавать данные в областные газы с 1 по 5 число ежемесячно. Об этом сообщили представители НАК "Нафтогаз Украины" в социальной сети Facebook.

"Учет газа — обязательство и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Это именно те компании, которые приходят к вам периодически снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования. Облгазы собирают показания счетчиков через каналы связи", — говорится в тексте.

Поставщики газа берут данные о количестве потребленного топлива с информационной платформы оператора газораспределительной системы. Затем объем потребленного газа умножается на цену, которая была зафиксирована в рамках нынешнего тарифного плана.

Кроме того, если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРС загружает на платформу предельные объемы потребления.

В случае, если потребитель не согласен с данными начисления объемов газа, он может обратиться в облгаз. Облгаз должен произвести перерасчет в объемах. Информация будет отображена в счете в следующем месяце.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

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