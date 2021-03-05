Метинвест купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине

Компания Метинвест приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля

Компания Метинвест увеличила долю в "Покровской угольной группе" до уровня контрольной, приобретя дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля - "Покровской угольной группы".

Как сообщили в компании, в состав группы входят несколько предприятий. Ключевыми среди них являются Шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Все приобретенные активы расположены на подконтрольной Украине территории.

За счет консолидации приобретенных активов Метинвест полностью обеспечит свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна, отметили в компании.

"Это важное для нас приобретение. За последние несколько лет группа испытывала постоянный дефицит коксующегося угля. Сейчас мы достигли полного уровня самообеспеченности этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще сильнее. Следующим шагом станет интеграция новых активов в Группу для усиления синергии. Уверен, что в составе Метинвеста Покровская угольная группа сможет повысить свою эффективность, а ее сотрудники смогут ощутить преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями", - заявил Юрий Рыженков , генеральный директор Группы Метинвест.

Вместе предприятия группы осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую продажу в виде угольного концентрата, отметили в компании. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей, вблизи коксохимических предприятий Группы.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, который используют для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методологии JORC составляли соответственно 248 млн тонн и 151 млн тонн, которых хватит для обеспечения добычи минимум на 30 лет.

производит высококачественный уголь марки К, который используют для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методологии JORC составляли соответственно 248 млн тонн и 151 млн тонн, которых хватит для обеспечения добычи минимум на 30 лет. Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год.

В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составляли 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году, а производство угольного концентрата – 3,2 млн тонн, что на 39% больше, чем в 2018 году.

В пресс-релизе Метинвеста говорится:

"Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря тому, что Метинвест приобрел 24,77% акций этого бизнеса в июле 2018 года, а также опциона на приобретение оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений. В октябре 2020 года Метинвест получил разрешение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год для получения контроля над некоторыми предприятиями, входящими в Покровскую угольную группу"

Ранее, в 2019-2020 годах, Покровская угольная группа провела реструктуризацию значительной части своих кредитов и займов перед потенциальной интеграции с Метинвестом.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешний долг Покровской угольной группы составил 535 млн долларов США. В основном это реструктуризированная кредитная линия на сумму 480 миллионов долларов США со сроком погашения в 2030 году. Метинвест намерен применять взвешенный подход к управлению долговым портфелем Покровской угольной группы, уточнили в компании.

Ранее в Метинвесте рассказали, сколько потратили на экологические проекты.