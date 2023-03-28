Минимум 9 тысяч гривен: в Украине поднимут минимальную зарплату

Стоит отметить, что в 2022 год при составлении проекта Госбюджета на 2023 год было принято решение отказаться от запланированного увеличения зарплат.

Зарплаты украинцам / скриншот, pixabay

С 1 апреля в Украине могут значительно поднять зарплаты. Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в Украине планируют поэтапно поднять уровень минимальной заработной платы в течение 2023 года.

Соответствующие изменения предлагается внести в Закон о Государственном бюджете Украины с 1 апреля.

Так, законопроект 8431 предусматривает увеличение месячного размера минимальной зарплаты в несколько этапов:

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с 1 апреля — 7370 грн;

с 1 июля — 8107 грн;

с 1 октября — 8918 грн.

Минимальные зарплаты в 2023 году

Стоит отметить, что в 2022 год при составлении проекта государственного бюджета на 2023 год было принято решение отказаться от запланированного увеличения показателей минимальной заработной платы и прожиточного минимума на следующий год.

Это было сделано в свете экономической ситуации в Украине, вызванной продолжающейся войной.

На данный момент неизвестно, будет ли принят законопроект, направленный на изменение этого решения.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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