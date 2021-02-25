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Министр назвал причину подорожания продуктов и сказал, чего ожидать

25 февраля 2021, 08:10

В 2021-м не ожидается серьезное снижение цен на зерновые, полагают в Кабмине.

Качка сообщил, что в Украине продукты подорожали из-за роста цен на зерновые
Продукты в Украине подорожали из-за роста цен на зерновые, сообщил Тарас Качка / УНИАН

Заместитель главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка сообщил, что цены на ряд продуктов в Украине – это яйца, молоко, мясо и подсолнечное масло, возросли из-за высокой стоимости зерновых.

Цены на зерновые будущей осенью будут довольно высокими, поделился чиновник прогнозом в эфире телеканала Украина 24.

Собеседник добавил, что в 2020 году в мире собрали меньший урожай зерновых, и из-за этого стоимость пошла вверх. Замминистра полагает, что цены на зерновые на протяжении этого года еще точно будут высокими.

"…Посмотрим, что будет осенью, но все равно будут довольно высокие цены. Это влечет за собой повышение себестоимости производства и яиц, и молока, и мяса. Соответственно, мы это видим в том, как растут цены", – объяснил Качка.

Напомним, в Украине яйца подорожали до около 33 гривен за десяток, подсолнечное масло – до 36 грн за литр. Самое дешевое мясо можно купить приблизительно за 90 грн за килограмм, а молоко – приблизительно за 20 грн за литр.

Экономический эксперт Олег Пендзин говорил, что в июле 2020 года пшеница стоила около 6 тысяч грн за тонну, а кукуруза – около 5 тысяч грн. Аналитик добавил, что в январе 2021-го пшеницу продавали по 7,5-8 тысяч грн за тонну, а кукурузу – по 7 тысяч грн.

цены на продукты Тарас Качка
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