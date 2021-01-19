Министр предупредил, какие убытки грозят Украине из-за Северного потока-2

Украина из-за Северного потока-2 ежегодно может терять около 1,5 млрд долларов, сообщил Сергей Марченко / УНИАН

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что из-за начала эксплуатации газопровода Северный поток-2 Украина ежегодно может терять более 1 млрд долларов.

Из-за трубопровода наша страна может потерять свои транзитные возможности, рассказал чиновник в интервью Der Standard, которое опубликовано на сайте Минфина.

По его словам, введение в эксплуатацию Северного потока-2 также может повлечь потерю рабочих мест.

"Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест – всего около 1,5 миллиарда долларов в год", – сказал министр.

Ранее – в конце марта 2018 года – тогдашний коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко говорил, что из-за запуска Северного потока-2 Украина ежегодно может терять около 3 млрд долларов.

Напомним, Россия использует украинскую газотранспортную систему для транспортировки газа в Европу. Киев опасается, что после запуска Северного потока-2 РФ больше не будет качать газ через украинскую ГТС.

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