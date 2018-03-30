В "Нафтогазе" рассказали об убытках Украины от "Северного потока-2"

30 марта 2018, 12:14

Строительство газопровода в Германию может сорвать Совет Европы, заявил Юрий Витренко.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что потери Украины от запуска "Северного потока-" могут составить около трех миллиардов долларов ежегодно.

"Речь идет о больших деньгах, а это примерно 3 млрд долларов и соответственно 3% ВВП", - заявил Витренко, добавив, что Киев будет стремиться сохранить транзит российского газа в Европу через свою ГТС, передает УНН.

Он также добавил, что несмотря на то, что Германия дала разрешение на строительство "СП-2", "Газпром" должен аналогичные разрешения получить еще от Дании, Швеции и Финляндии. Кроме того, по его словам, ожидается решение ЕС, которое может повлиять на строительство "Северного потока 2".

"Есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что "Северный поток 2" не будет построен", - резюмировал Витренко.

Ранее немецкое издание Handelsblatt писало, что "Газпрому" придется договариваться с Украиной. После 2020 года объем российского газа, прокачиваемого через украинскую ГТС, сильно упадет, но не исчезнет совсем.

Напомним, представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявляла о том, что США планируют ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2".

 

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Газпром Нафтогаз Германия транзит гтс Северный поток-2 поставки зага
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