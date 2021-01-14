Удар по Северному потоку-2: что будет с газопроводом после новых санкций США

России осталось достроить чуть более 100 км газопровода "Северный поток-2"/ Reuters

Уже в скором времени США могут ввести расширенные санкции против газопровода Северный поток-2 (СП-2), который Россия прокладывает в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Эти действия в западной прессе уже успели окрестить едва ли не новым витком газовой войны между США и РФ за европейского потребителя. Но на деле, как убеждены эксперты, опрошенные Главредом, несмотря на то, что шансы достроить газопровод остаются довольно высокими из-за интереса самой Европы покупать более дешевый газ, в дальнейшем подвижек в строительстве и, тем более, в сертификации газопровода для его безопасной работы, может и не возникнуть из-за уже введенных санкций со стороны Штатов.

Новая очередь санкций

Шведское издание Svenska Dagensbladet сообщило о подготовке со стороны новоизбранного президента США Джо Байдена расширенных санкций против Северного потока-2, которые могут осложнить или сделать невозможным завершение проекта (хотя, согласно сайту Nord Stream-2, газопровод уже достроен на 94%).

К слову, по данным агентства Reuters, Госдеп США вскоре может опубликовать перечень компаний, которые занимаются страхованием и прокладкой газопровода или проверкой строительного оборудования.

Напомним, что впервые санкции против этого проекта, который задумывался с целью лишения Украины статуса транзитера природного газа в Европу и ради усиления геополитического влияния РФ, были внедрены два года назад, в 2019 году. Тогда они касались ограничений в отношении компаний, работающих над укладкой трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток и распространялись на газопроводы (даже при условии возможной смены их названий). Кроме того, ограничениям подвергались и суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли корабли для реализации российских проектов, так как, согласно документу, их имущество и активы на территории США могли быть заморожены.

Благодаря первым санкциям, Штатам удалось остановить строительство своего конкурента по поставкам газа на рынок ЕС практически на год, так как швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб газопровода, отказалась от работы и вывела свои суда из акватории Балтийского моря.

Так как не нашлось смельчаков, желающих открыто идти на конфликт с США, россияне решили заменить подрядчика своим трубоукладчиком "Академик Черский", постоянно меняя его собственников и гоняя его по Балтии. С тех пор санкции пролонгировались и расширялись каждый год.

Хотя Трамп в минувшем году пытался сдать назад и не вводить новых санкций, блокируя законопроект оборонного бюджета на 2021 год, Сенат США смог преодолеть его вето, и санкции все же вступили в силу с 1 января. В этот раз ограничения коснулись компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Результаты санкций не заставили себя долго ждать - именно они стали поводом для отказа от сертификации газопровода норвежской компанией Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась его проверкой в течение пяти лет. А без этого газопровод не может быть законно введен в эксплуатацию.

Россия продолжает строить СП-2

То, что санкции могут создать проблемы, стали признавать и в Кремле. "Конечно же, это способно осложнить, но, вместе с тем, и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа", - заявлял незадолго до голосования оборонного бюджета в Сенате США пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте такжеУдар США по Северному потоку-2: в России рассказали, почему достроят газопроводНо, несмотря на уже возникшие неудобства, никто не собирается останавливать строительство – уже с 15 января Газпром начнет прокладку труб на подконтрольном Дании участке Балтийского моря, разрешение на проведение работ на котором Дания дала еще в октябре (хоть и сопротивлялась до последнего). Газпром будет использовать трубоукладчик "Fortuna" и два вспомогательных судна, "Baltic Explorer" и "Murman", которые в общей сложности способны прокладывать около 1 км труб в сутки. Так как до полного завершения газопровода осталось проложить чуть больше 100 км, то, в зависимости от погодных условий, строительство может быть закончено примерно за четыре месяца.

"Газопровод будет достроен. Там совсем немного осталось. В том, что он будет и эксплуатироваться, я не сомневаюсь. Все санкции касаются строительства, но не эксплуатации. А с мерами против строительства американцы явно опоздали", - заявил недавно постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов в интервью российскому ТАСС.

Европа не отступит

Однако, на то, что газопровод все же могут достроить, указывают и попытки Германии, как главного заинтересованного игрока, оказать свою поддержку. Как объяснил Главреду директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев, Германия сейчас отказывается от угольной генерации и закрывает свои АЭС, а потому ей нужна замена топлива – природный газ.

"Попытки США повлиять на энергетическую политику Европы уже предпринимались – это было еще в советские времена, когда США ввели санкции против компаний, сотрудничающих с СССР во время строительства нынешней газотранспортной системы, которая проходит и через Украину. Но ни тогда, ни сегодня никакие санкции не могут повлиять на желание европейских потребителей получать газ по приемлемой цене и без каких-либо геополитических рисков. То есть, даже если США введут личные санкции против Ангелы Меркель и запретят немцам посещать американский континент, этот проект будет реализован", - убежден Рябцев.

Собственно, об этом свидетельствует и недавнее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который говорил, что Берлин не планирует отступать в споре с США по поводу газопровода "Северный поток-2". И, по-видимому, как раз поэтому Германия создала на территории федеральной земли Мекленбурга-Передней Померании "Фонд защиты климата", который позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы не напрямую, а именно через фонд, что должно защитить их от ограничительных мер США.

Но, по словам экономического аналитика, специалиста по нефтегазовому рынку, партнёра информационно-консалтингового агентства RusEnergy, Михаила Крутихина, на деле все эти заверения об окончании строительства направлены лишь на одного человека – Владимира Путина.

"Всякие сообщения о выделении Германией денег и создании фондов – это пустой треп, так как нет никакой определенности в том, кто именно будет создавать фонд, откуда возьмут деньги, как их будут расходовать и о каких вообще суммах идет речь", - сказал Крутихин.

Читайте такжеНемецкий депутат рассказал, почему отказ от Северного потока-2 станет "самоубийством"Впрочем, такие меры Германии вполне оправданы, ведь, как объяснил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, в случае полной остановки строительства, его участники теряют немало денег – около 10 миллиардов евро.

"Если проект будет заморожен, то Германии и другим странам Европы придется закупать газ из других источников. Например, тот же сжиженный газ из США, который дороже российского", - говорит Хмелевский.

Собственно, как объяснил эксперт, с этим связано недавнее заявление британского депутата Дэниела Кочински, который счел газопровод "Северный поток-2" опасным и попросил ввести санкции. Ведь Великобритания, помимо того, что во многих вопросах поддерживает США, но и сама не только добывает газ (чем покрывает 50% потребностей страны), но и импортирует его, и, соответственно, тоже рискует потерять деньги.

По мнению Крутихина, так как американские санкции против СП-2 прописаны в законе США, то их президент, независимо от фамилии, будет вынужден выполнять закон.

"Никаких законных предпосылок для постройки не возникло и не возникнет со сменой американского президента. Новые санкции вводить уже не имеет смысла, так как достаточно уже действующих. Ведь в той же Германии, где недавно выполнялись работы, они проводились на мелководье, в отличие от Дании, где глубина доходит до 200 футов и автоматически распространяет на эти работы действие санкций США. Потому все действия Газпрома – лишь создание видимости работы, хотя в реальности никаких действий по постройке нет и быть не может", - отметил Крутихин.