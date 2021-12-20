Министр соцполитики объяснила, как самостоятельно проверить размер субсидии / УНИАН

Любой украинец может самостоятельно проверить, какой будет сумма начисленной ему субсидии на услуги ЖКХ. Об этом заявила в интервью порталу "Факты" руководитель Минспоцполитики Марина Лазебная.

Сперва, говорит чиновница, нужно определить размер обязательного платежа. Он зависит только от размера среднемесячного совокупного дохода членов домохозяйства. Рассчитать его можно так:

определить средний совокупный доход домохозяйства на месяц, исходя из доходов семьи за период, за который они учитываются;

делить доход на количество людей в домохозяйстве;

далее полученную сумму разделить на прожиточный минимум (установленный на 1 января года, с которого назначается субсидия), а полученную сумму делим на два;

затем определить 15% от полученной суммы (получится индивидуальный процент обязательного платежа);

после чего средний совокупный доход домохозяйства в месяц нужно умножить на полученный индивидуальный процент обязательного платежа.

Как говорит чиновница, в итоге получится сумма, которую домохозяйство способно платить самостоятельно — обязательная часть платежа (в пределах социальных норм). А разница между стоимостью коммунальных услуг (в пределах социальных норм) и этим обязательным платежом и будет размером субсидии.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 декабря нынешнего года в Украине официально повысился прожиточный минимум — до 2393 гривен. А в будущем году его пересмотрят в сторону увеличения еще дважды (соответственно до 2508 гривен и 2589 гривен) — с 1 июля и 1 декабря.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц останется самым высоким и в конце 2021 года составит 2481 гривен, а в конце 2022 года — 2684 гривны.