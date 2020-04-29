Новые 10 гривен утяжелят карманы украинцев: фото, видео новых денег

Монета 10 грн заменит купюру - фото и видео новых украинских денег / НБУ

В Украине появится новая монета номиналом 10 грн – с 3 июня этого года. Постепенно они заменят соответствующие банкноты.

Монета будет 23,5 мл в диаметре, а весом – 6,4 грамма.

На этом Нацбанк намерен завершить процесс по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда украинской валюты.

Теперь номинальный ряд гривны будут представлять шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

Ранее в Нацбанке показали, какой будет новая 200-гривневая банкнота, были опубликовано фото. Новая купюра содержит главные элементы изображения банкноты 200 гривен предыдущего образца, абсолютно аналогичные размеры и похожую цветовую гамму.