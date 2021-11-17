На 25% процентов каждый год: в Нацбанке спрогнозировали, как будет дорожать тариф на свет

В Нацбанке спрогнозировали, как будет дорожать тариф на свет / Reuters

Тарифы на электроэнергию, согласно прогнозам Нацбанка, после апреля 2022-го будут постоянно расти ‒ на 25 процентов каждый год. Портал "Слово и дело" составил инфографику роста тарифов на свет.

Как аналитики прогнозируют, по состоянию на конец 2022 года, цены могут вырасти додо 1,73−1,80 гривны (на 20−25%) для потребляющих менее 250 киловатт в час в месяц, а все, что свыше — до 2,02−2,10 гривны.

К концу 2023 года — до 2,08−2,25 гривны и 2,42−2,62 гривен соответственно. А в конце 2025 года прогнозируемые тарифы на электричество возрастут до 3,00−3,51 гривны и 3,48−4,09 гривны в зависимости от того, сколько потреблять электроэнергии.

Эксперты утверждают, что объективная цена на сегодняшний день за электроэнергию — 3,5 гривны за киловатт/час.

К слову, с 1 октября домохозяйства, потребляющие менее 250 киловатт/час, платят по 1,44 гривны за киловатт, те, кто больше — по 1,68 гривны. Тарифы зафиксированы до конца отопительного сезона 2021/2022.

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Напомним, ранее, в феврале нынешнего года тогдашний и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.

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