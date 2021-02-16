Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт

Нафтогаз / Reuters

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" нарастила свою долю на рынке газа в пять раз за несколько месяцев за счет "рейдерства под прикрытием государства".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич.

Он отметил, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что на розничном рынке его компания с момента открытия рынка газа для населения нарастила долю с 2% до 10%. Что в количественном выражении, по его подсчетам, означает рост с 250 тыс. до 1,24 миллиона потребителей.

"Как именно "Нафтогаз" наращивал свою долю, Андрей Коболев, конечно, не стал рассказывать…Такой резкий прирост доли рынка произошел за счет банального рейдерства, причем под прикрытием государства", - написал Марунич.

По информации эксперта, в июле был создан инструмент "красивого отъема клиентов" – поставщик "последней надежды" (ППН). Однако, условия отбора этого поставщика Минэнерго при бывшем главе ведомства Ольге Буславец выписало исключительно под "Нафтогаз", считает эксперт.

"Другим поставщикам нечего было даже ловить на этом "конкурсе", где требовалось доказать наличие 3,5 миллиардов кубов газа в подземке. Имея в кармане всю государственную добычу газа, показать такой объем для "Нафтогаза" было плевым делом. Получив такой инструмент как ППН, компания начала наступление на рынок, имея в портфеле около 250 тысяч клиентов. Первыми попали под раздачу мелкие поставщики, на них была отработана схема перевода клиентов", - написал Марунич.

В качестве примера эксперт привел "Мелитопольгаз", "Смарт газ систем", "Гадячгаз" и некоторых мелких поставщиков – "Монтажник", "Газпостачсервис", Кременецкий УПРГ с общей базой клиентов около 100 тысяч.

"Так "Нафтогаз" получил первые 100 тысяч новых клиентов", - пояснил он.

Марунич отметил, что кроме того, уже в октябре по техническим причинам 140 тысяч клиентов "Кременчукгаз-постачання" на три дня попали к ППН, после чего вернулись к своему поставщику.

"История могла бы закончиться на этом. Но в декабре "Кременчукгаз-постачання" обвинил публично "Нафтогаз" в злоупотреблении статусом поставщика "последней надежды". Компания рассказала, что вместе с платежкой от ППНа со счетом за газ за три дня, "Нафтогаз" разослал клиентам заявление о присоединении, которое обязывает их сменить поставщика", - сообщил эксперт.

По информации члена энергетической ассоциации, далее "Нафтогаз" начал обслуживать всех жителей Донецкой области, потому что их поставщик "Донецкоблгаз" не справился с задачей поставки газа населению. И все клиенты этой компании также перешли на обслуживание "поставщика последней надежды", а следом и на "Нафтогаз" непосредственно. По данным НКРЭКУ, у компании было 405 тысяч потребителей.

"Перевод на ППН, а потом прямиком на "Нафтогаз" очень расстроил ахметовского поставщика Yasno", - написал Марунич.

В качестве еще одного примера эксперт привел "Херсонрегионгаз". Его собственники, по официальной версии, не смогли закупить газ на декабрь и поэтому все их клиенты перешли с 1 декабря на "поставщика последней надежды".

"Но есть другая версия, что очень дружественный "Нафтогазу" "Оператор ГТС" отклонил номинацию поставщика на платформе ГТС. Так "Нафтогаз получил еще 270 тысяч клиентов", - сообщил он.

Марунич подсчитал, что если бы "Нафтогаз" не использовал агрессивный захват рынка, то у компании сейчас было бы не 1,2 миллиона потребителей, а порядка 330 тысяч.

"Бытовых потребителей газа у нас в стране 12,46 миллионов. Выходит, за вычетом клиентов в Кировограде, примерно 0,7% украинцев сменили поставщика за все время работы свободного рынка. Не густо. Такими темпами, конечно, розницу за год не построишь и на IPO не выйдешь. Поэтому все как в лихие девяностые. Только исполнение красивее", - написал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка" заявил, что газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" за несколько месяцев увеличила свою долю на рынке поставок газа для населения Украины с 2% до 10%.

1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

В июле Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" была определена поставщиком "последней надежды" в рамках открытия конкурентного рынка газа для населения.