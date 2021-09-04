Названа цена на газ в Украине во время отопительного сезона

Стало известно, сколько будет стоить газ во время отопительного сезона / Фото: УНИАН

Стоимость газа для населения составит во время отопительного сезона 7,4 гривни за кубометр, рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, цена на газ в отопительном сезоне будет в три раза меньше нынешней спотовой рыночной стоимости, сказал Витренко в эфире политического ток-шоу Свобода слова.

"Для нужд населения цена будет 7,4 гривни, что в три раза ниже, чем текущей спотовой рыночной цены", – подчеркнул глава Нафтогаза.

Напомним, компания Нафтогаз повысила тариф на газ в сентябре для трети своих потребителей. По сравнению с августовской ценой стоимость кубометра газа выросла для них на 22 копейки. Таким образом, за газ, потребленный в сентябре, им придется платить по цене 12 гривен за кубометр.

Читайте такжеВ Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую водуКак сообщал Главред, рост цен на природный газ в Европе может привести к подорожанию счетов за коммунальные услуги в Украине. По оценкам опрошенных экспертов, централизованное отопление может подорожать на 20-70%.

Эксперт аналитического центра Украинская фабрика мысли Юрий Гаврилечко рассказал, что повышение цен на газ в Украине, в первую очередь, связано с ростом цен в Европе. По его словам, компания Нафтогаз в данном случае, получит дополнительную прибыль "из воздуха".