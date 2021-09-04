Названа цена на газ в Украине во время отопительного сезона

Цена на газ для населения в отопительном сезоне будет в три раза меньше нынешней спотовой рыночной стоимости, сказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.
Стоимость газа для населения составит во время отопительного сезона 7,4 гривни за кубометр, рассказал глава Нафтогаза Юрий Витренко.
По его словам, цена на газ в отопительном сезоне будет в три раза меньше нынешней спотовой рыночной стоимости, сказал Витренко в эфире политического ток-шоу Свобода слова.
"Для нужд населения цена будет 7,4 гривни, что в три раза ниже, чем текущей спотовой рыночной цены", – подчеркнул глава Нафтогаза.
Напомним, компания Нафтогаз повысила тариф на газ в сентябре для трети своих потребителей. По сравнению с августовской ценой стоимость кубометра газа выросла для них на 22 копейки. Таким образом, за газ, потребленный в сентябре, им придется платить по цене 12 гривен за кубометр.
Читайте такжеВ Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую водуКак сообщал Главред, рост цен на природный газ в Европе может привести к подорожанию счетов за коммунальные услуги в Украине. По оценкам опрошенных экспертов, централизованное отопление может подорожать на 20-70%.
Эксперт аналитического центра Украинская фабрика мысли Юрий Гаврилечко рассказал, что повышение цен на газ в Украине, в первую очередь, связано с ростом цен в Европе. По его словам, компания Нафтогаз в данном случае, получит дополнительную прибыль "из воздуха".