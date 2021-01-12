Названы колоссальные убытки Twitter и Facebook после бана аккаунтов Трампа

Из-за скандала с блокировкой Трампа капитализация Twitter упала на 3 млрд до 38,3 млрд долларов.
После скандальной блокировки аккаунтов лидера США Дональда Трампа, капитализация компаний Twitter и Facebook упала на 3 млрд и 41 млрд долларов, соответственно.
Согласно с данными американской биржи NASDAQ, акции Twitter начали падать пятницу, 8 января, когда сервис микроблогов объявил о полной блокировке аккаунта Трампа. В тот день к моменту закрытию торгов акции компании стоили 51,48 USD. За минувшие дни цена на них обвалилась до 46,95 USD по состоянию на 19:30.
Отмечается, что из-за скандала с блокировкой Трампа капитализация Twitter упала на 3 млрд до 38,3 млрд долларов.
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Под удар попал и Facebook, руководство которого запретило Трампу публиковать что-либо в своей социальной сети или в Instgram.
Из-за этого акции компании, которые к 6 января начали восстанавливаться после падения, рухнули в цене с 268,74 USD до 250,74 USD на 19:15.
Кроме того, упала и капитализация компании — снизилась на 41 млрд долларов (до 731,55 млрд долларов).
Социальные сети – новости
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