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Не будет прежних цен на продукт, который есть на кухне у каждой хозяйки: что произошло

Дмитрий Видоменко
4 мая 2023, 14:09 обновлено 4 мая, 14:10
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В Украине после Пасхи начали снижаться цены на куриные яйца. Удешевление продолжится и дальше – примерно вплоть до середины лета.
Яйца, монеты
Куриные яйца и монеты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине после Пасхи постепенно начали падать цены на куриные яйца. Об этом заявила старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко, сообщает портал "24 канал".

Согласно ее прогнозу, цены на яйца будут снижаться и далее – вплоть до середины лета их стоимость должна снизиться от 20% до 30%.

Пашко утверждает – удешевление цены на яйца связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, которые производят до 50% от всего объема данной продукции в Украине.

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"Следует также помнить, что поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Впрочем, в 2022 году произошел технологический перерыв, вызванный тяжелой военной ситуацией в стране. было возобновлено на предприятиях осенью прошлого года. Следовательно, производство яиц будет расти, а цена на яйца будет падать", – говорит эксперт.

По прогнозу Пашко, постепенное снижение цены продлится до середины лета только в том случае, если не ухудшится ситуация на рынке кормов (ведь она напрямую влияет на цену яиц).

Цены на продукты и напитки в Украине

Ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

В целом же с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

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цены на продукты куриные яйца
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