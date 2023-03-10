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Новая индексация: кому из украинцев повысят пенсии летом

10 марта 2023, 12:13
Стало известно, что с 1 июня в Украине проведут еще одну индексацию пенсий - кого она коснется и в каком размере будет.
Пенсия, пенсионное
Кому из украинцев повысят пенсии летом / коллаж УНИАН

С 1 марта 2023 года в Украине более 10,5 млн пенсионеров подпали под весеннюю индексацию выплат. Однако эта индексация будет не единственной. Об этом сообщает специализированное издание "На пенсии".

Для того , чтобы поддержать уязвимую прослойку населения пенсионеров во время войны, Кабмин спланировал сращу несколько мер по повышению размера пенсий в 2023 году ‒ даже несмотря на то, что бюджетные деньги будут преимущественно направляться на военно-оборонительные нужды страны.

Следующая крупная индексация пенсий намечена на 1 июля. Как и мартовская, она также будет составлять 19,7%. И коснется научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Специалисты Пенсионного фонда говорят, что речь идет о пенсиях, назначенных в соответствии с законодательством Украины о государственной службе, о службе в органах местного самоуправления, о статусе народного депутата Украины, о научной и научно-технической деятельности.

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Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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