В Кабмине спрогнозировали, что будет с инфляцией в Украине/ УНИАН

Согласно прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Украине в 2021 году составит 4,6%, а инфляция ‒ 7,3%.

Об этом сообщает портал Интерфакс-Украина со ссылкой на проект постановления, который значится в повестке дня Кабмина в среду, 29 июля 2020 года.

В документе сообщается о том, что рост украинского экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году. В то время как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса составит в 2021 году 10,4 млрд и 13,6 млрд долларов США в 2022-м.

Как сообщают аналитики Минэкономики в пояснительной записке, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021-м до 6,25 тысячи гривен (в два этапа ‒ до 6 тысяч гривен с начала 2021 года и до 6,5 тысячи гривен с 1 июля), а в 2022 году ‒ до 6,7 тысячи гривен и до 7,176 тысячи гривен в 2023-м.

При этом в ведомстве прогнозируют, что номинальная среднемесячная зарплата в Украине составит в следующем году 13,632 тысячи гривен и 15,414 тысячи гривен в 2022-м. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% ‒ через год.

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Напомним, ранее руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о том, что в Украине сложилась критическая ситуация с инфляцией.