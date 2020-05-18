Новые правила от НБУ: что изменится для владельцев банковских карт с 1 августа

В НБУ объяснили, где еще можно будет снять деньги / УНИАН

Уже с 1 августа 2020 года владельцы банковских карт смогут получить наличные со своих карт на кассах продовольственных и непродовольственных магазинов, различных предприятий и услуг, где применяются терминалы для оплаты картой. Об этом рассказали в Национальном банке Украины.

"С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (в том числе, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией)", - утверждают в пресс-службе Нацбанка.Читайте также"Нет смысла разбираться, зачем долб*бы это делают": эксперт раскритиковал новые правила денежных переводов

В НБУ уверяют, что подобная практика поспособствует выведению экономики из тени и окажет положительное влияние на финансовую грамотность украинцев.

28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге, согласно которому украинцы должны проходить обязательную процедуру идентификации личности при осуществлении денежных переводов на сумму более 5 тысяч гривен.

По этому поводу Нацбанк дал ряд разъяснений о том, как на самом деле изменится процедура перевода денежных средств для владельцев банковских карт.