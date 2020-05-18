УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Новые правила от НБУ: что изменится для владельцев банковских карт с 1 августа

18 мая 2020, 11:02

Украинцы смогут обналичивать денежные средства на кассах в магазинах.

деньги
В НБУ объяснили, где еще можно будет снять деньги / УНИАН

Уже с 1 августа 2020 года владельцы банковских карт смогут получить наличные со своих карт на кассах продовольственных и непродовольственных магазинов, различных предприятий и услуг, где применяются терминалы для оплаты картой. Об этом рассказали в Национальном банке Украины.

"С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (в том числе, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией)", - утверждают в пресс-службе Нацбанка.Читайте также"Нет смысла разбираться, зачем долб*бы это делают": эксперт раскритиковал новые правила денежных переводов

В НБУ уверяют, что подобная практика поспособствует выведению экономики из тени и окажет положительное влияние на финансовую грамотность украинцев.

28 апреля вступил в силу закон о финансовом мониторинге, согласно которому украинцы должны проходить обязательную процедуру идентификации личности при осуществлении денежных переводов на сумму более 5 тысяч гривен.

По этому поводу Нацбанк дал ряд разъяснений о том, как на самом деле изменится процедура перевода денежных средств для владельцев банковских карт.

Украина обналичивание деньги банковские карты НБУ
Сейчас вы просматриваете новость «Новые правила от НБУ: что изменится для владельцев банковских карт с 1 августа». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:33
Безводный мир: эксперт рассказала, чем грозит Украине маловодие в реках
11:06
Фильмы Дюна и Чудо-женщина перенесут из-за карантина
11:02
Новые правила от НБУ: что изменится для владельцев банковских карт с 1 августа
10:57
Сколько украинцев поддерживают президента Зеленского - опубликован свежий рейтинг
10:50
Почему досрочные выборы уже неизбежны мнение
10:48
Умер Сергей Демехов - автор мэма "Ни х*я не понял, но очень интересно" Видео
10:44
В Минздраве рассказали, будут ли работать пляжи в условиях коронавируса
10:28
Чендлер вышел на охоту - Меттью Пэрри ищет девушку
10:07
Коронавирус в Украине: уже второй день подряд снижается число новых заражений - обновлено
10:06
В СБУ рассказали, будут ли вручать подозрение Стерненко по делу об убийстве
09:55
Зеленский почтил память геноцида крымских татар и сделал важное заявление
09:45
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
09:40
Курс валют: доллар снова "качнулся" в сторону гривны
09:34
Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака: вещие сны, вознаграждение и испытания Видео
09:30
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая
09:05
В Германии нашли новый препарат, эффективный в борьбе с коронавирусом
08:50
Вода по часам: к чему готовиться украинцам в связи с маловодием рек мнение
08:44
Глава МИД рассказал, когда и как откроют границы Украины после карантина
08:32
Неэффективно и вредно: в ВОЗ развенчали популярный способ защиты от COVID-19
07:58
COVID-19 у молодых: назван "первый и последний" симптом коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять