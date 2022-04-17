Новые санкции ЕС ударят по Сбербанку России - СМИ

Урсула фон дер Ляйен рассказала о шестом пакете санкций против России / Коллаж Reuters, capital.ua

Новые санкции Евросоюза против России коснутся банковского сектора, в частности, Сбербанка России, а также ограничений на покупку российской нефти.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на Сбербанк. На его долю приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики", — сказала она.

До этого момента Евросоюз не вводил санкции против крупнейшего российского банка, поскольку он, наряду с Газпромбанком, является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ, которые страны ЕС покупают, несмотря на войну в Украине.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

Как сообщал Главред, война России против Украины может быть остановлена, если западные страны введут разрушительные санкции против страны-агрессора. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он назвал шаги, которые разрушат российскую экономику:

отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только попавших под санкции, в том числе Газпромбанк;

полное закрытие портов демократического мира для российских судов;

нефтяное эмбарго в любом формате. Полный запрет торговли российской нефтью или запрет перечислять в Россию деньги за поставленную нефть;

газовое эмбарго. Евросоюз должен начать реально сокращать покупку российского газа.

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