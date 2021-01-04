Обнародованы новые тарифы на доставку газа в Украине

Самый низкий тариф на доставку газа заплатят потребители Киевгаза.
Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, опубликовала в понедельник, 4 января, новые тарифы на распределение газа. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость 20%.
Тарифы повышены для 43 газораспределительных компаний. Средняя стоимость тарифов операторов газораспределительных сетей составляет 1,53 грн за куб. м.
Так, самый низкий тариф на доставку газа заплатят потребители Киевгаза - 0,31 грн за куб. м, потребители Харьковгоргаза - 0,35 грн за куб. м, и Кременчукгаза - 0,39 грн за куб. м.
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Больше всего придется платить потребителям компании Газовик - 2,55 грн за куб. м, Газопостачсервис - 2,46 грн за куб. м, а также потребители Лубныгаза - 2,45 грн за куб. м.
Тарифы на коммуналку в Украине
- Напомним, 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы на данный момент платят 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.