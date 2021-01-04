Обнародованы новые тарифы на доставку газа в Украине

Обнародованы новые тарифы на газ / УНИАН

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, опубликовала в понедельник, 4 января, новые тарифы на распределение газа. Тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость 20%.

Тарифы повышены для 43 газораспределительных компаний. Средняя стоимость тарифов операторов газораспределительных сетей составляет 1,53 грн за куб. м.

Так, самый низкий тариф на доставку газа заплатят потребители Киевгаза - 0,31 грн за куб. м, потребители Харьковгоргаза - 0,35 грн за куб. м, и Кременчукгаза - 0,39 грн за куб. м.

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Больше всего придется платить потребителям компании Газовик - 2,55 грн за куб. м, Газопостачсервис - 2,46 грн за куб. м, а также потребители Лубныгаза - 2,45 грн за куб. м.

Тарифы на коммуналку в Украине