Ограничения сняты: средства с еПоддержки можно тратить на любые товары

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В Украине средства с еПоддержки теперь можно тратить на любые продукты или товары, ограничения по видам бизнеса сняты.

Об этом сообщил вице-премьер-министр -министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграм-канале.

"Деньги с еПоддержки теперь можно тратить на любые продукты или товары. У программы уже нет ограничений на конкретное направление бизнеса. Мы понимаем, что сейчас каждая гривна может спасти чью-то жизнь или помочь", - написал он.

Федоров напомнил, что средства с еПоддержки можно отправить на помощь Вооруженным силам Украины.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.