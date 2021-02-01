"Огромная коррупция": эксперт объяснил, как украинская верхушка зарабатывает на бюджете

Темп инфляции в Украине может увеличиться, говорит эксперт / УНИАН

Вероятно, темп инфляции в Украине в 2021 году окажется существенно выше, чем прогнозируемые 7,3%, заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

В комментарии Главреду он напомнил, что в 2019 году НБУ проводил политику повышения курса гривны – за счет привлечения спекулятивных капиталов от нерезидентов, обеспечивая им высокие проценты по вкладам в украинские ценные бумаги.

"В 2019 году доходность по ОВГЗ превысила 30% годовых в долларах США, и это была самая высокая доходность по ценным бумагам в мире", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что НБУ умышленно проводит политику, создающую комфортные условия для выхода нерезидентов из украинских ценных бумаг с прибылью. Экономист не исключил, что это делается не в интересах государства, а в интересах так называемых политически значимых лиц.

"Ведь даже по декларациям значительная часть украинских министров, работников и руководителей НБУ, политиков, даже президентов Украины открыто зарабатывала на вложениях в украинские ценные бумаги! Конечно же, все они хотят подзаработать за счет украинского бюджета. Кроме того, в определении политики НБУ могут участвовать и политически влиятельные иностранные инвесторы, а также западные спекулятивные фонды", - пояснил он.

В то же время собеседник считает, что в сложившейся ситуации может присутствовать не только внутренняя, но и огромная международная коррупция.

"Оплатит все это в итоге украинский народ", - добавил Суслов.

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