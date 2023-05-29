От 100 до 1,2 тысячи грн: в ПФУ рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня

Работающих пенсионеров с июня ждет перерасчет пенсий. Такие пенсионеры получат повышенные выплаты сразу за три месяца: апрель, май и июнь, говорят в ПФУ.

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Как говорят в ПФУ, диапазон пересчета пенсий будет зависеть от двух составляющих / коллаж Главред, фото УНИАН

Тех украинских пенсионерах, которые в Украине все еще продолжают работать, с 1 июня ждет перерасчет пенсий так называемым "задним числом". Об этом заявила руководитель Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

По ее словам, такие пенсионеры получат повышенные выплаты сразу за три месяца ‒ апрель, май и июнь нынешнего года. Однако, говорит чиновница, повышение может оказаться несущественным.

"Повышение у каждого будет свое. Может быть и 100 грн, а может и 1000-1200 грн. Все зависит от того, какие показатели имел человек, работая последние два года. А также при прересчете пенсий учитывается зарплата с 1 июля 2000 года. То есть со времени последнего перерасчета к этому периоду сейчас досчитается еще два года: с 1 марта 2021-го по 28 февраля 2023 года", – отметила Охрименко.

По словам чиновницы, диапазон пересчета пенсий будет зависеть от двух составляющих:

страхового стажа – коэффициент страхового стажа определяется по формуле;

зарплата, которую получает работающий пенсионер.

Охрименка подчеркнула, июньский пересчет коснется пенсионеров, которые после назначения пенсии или последнего ее перерасчета отработали минимум два года.

Напомним, как ранее сообщал Главред, часть гражданок Украины может выйти на пенсию в 50 лет (если у них есть как минимум 15 лет трудового стажа). По словам чиновников, речь идет о матерях, которые воспитывают нескольких тяжело больных детей в возрасте до шести лет (которым не установлена инвалидность).

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

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