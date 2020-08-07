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Украинцев предупредили об отключении газа: кому не повезет

7 августа 2020, 15:40

В Украине тысячи абонентов рискуют остаться без газа.

газ, конфорка, газовая плита
Украинцы могут остаться без газоснабжения / vremyan.ru

Уже в следующем году отдельные категории украинцев рискуют остаться без газоснабжения.

Кому могут отключить газ с 2021 года

Тех потребителей, у кого нет счетчиков, могут отключать от газоснабжения. Это объяснили невыгодностью поставок без приборов учета, пишет Obozrevatel.

В частности, предупреждение о возможном прекращении газоснабжения уже обнародовано на сайте Николаевгаза.

Там отметили, что многие их клиенты отказываются устанавливать счетчики, поскольку им выгоднее платить по средней норме потребления (сейчас – 3,28 кубометра на человека, если есть горячее водоснабжение; и 5,39 кубов, если нет), чем за фактически потребленные объемы.

Однако если люди не успеют установить счетчики до конца года, то могут вообще остаться без газа.

Читайте такжеЦены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифахВ этом же сообщении компании озвучен несколько иной тезис: "Отказ от установления счетчика считается нарушением Кодекса газораспределительных систем и предусматривает перевод на предельные нормы потребления".

Коллапс системы: что грозит "отказникам"

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко, норма закона предусматривает, что с января 2021 года потребителям, у которых нет счетчиков, нельзя поставлять газ.

"Вместе с этим сейчас идет "баталия" за то, чтобы такие потребители платили по нормам потребления, а также об их объеме. С этим у нас полный коллапс. Здесь большая вина НКРЭКУ и недоработки правительства. Однако у меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат," – сказал Кучеренко.

По оценке эксперта по энергетическим вопросам Юрия Корольчука, домохозяйств, у которых еще нет счетчиков газа, в Украине около 300 тысяч (по состоянию на май 2020 в СМИ называли цифру около 1 миллиона).

Предполагается, что с 2021 года таких потребителей будут переводить на предельные нормы потребления. Хотя не исключено, что дело может дойти и до перекрытия вентиля.

Читайте такжеВ Украине могут резко взлететь цены на газ: эксперты назвали сроки и объяснили причину"Ограничение газоснабжения может произойти тогда, когда в облгаз "поймает" человека на месте "преступления" – сможет доказать, что он не позволил установить счетчик, не открыл дверь", – пояснил Корольчук.

Ударят гривной: как будут наказывать должников

Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева указала на риск, который существует, если потребителей, у которых нет счетчиков, заставят платить по предельной норме.

"В законе о коммерческом учете газа указано, что бытовые потребители могут потреблять его без счетчика (по расчетной норме) до 1 января 2021 года. После этого потребителей должны перевести на предельную (максимальную) норму. Она очень завышена (если нет горячего водоснабжения, то это 18,3 кубометра газ на человека в месяц). Субсидия не покрывает этот тариф, поэтому у людей могут возникнуть долги, после чего этих потребителей действительно могут отключить", – сказала изданию Яковлева.

Напомним, ранее Нафтогаз Украины определил годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривны за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Данный тариф на 46% выше, чем месячная цена за газ по состоянию на август 2020 года (3,24 гривни за кубометр).

новости Украины тарифы на газ долги отключения
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