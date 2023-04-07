Пенсионный возраст для некоторых украинцев поднимут на 5 лет: кому не повезет

В Украине есть варианты выхода на пенсию - в 60, 63 и 65 лет, говорят эксперты. При этом требования к стажу будут ужесточаться

Купюры, пенсионеры / коллаж фото УНИАН

На данный момент в Украине есть три возрастных категории граждан, представители которой имеют право выходить на пенсию ‒ в 60, 63 и 65 лет. Для этого, как отметили в Пенсионном фонде Украины, украинцам нужно проверить на специализированном портале свой страховой стаж.

При этом требования к нему будут ужесточаться до 2028 года.

На данный момент для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж:

видео дня

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если у человека не вышло выполнить вышеуказанные требования, есть вариант выйти на пенсию в 63 года. Для этого:

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Но уже с 2024 года, говорят в ПФУ, нужно иметь как минимум 30 лет стажа. Тем, кому не хватит стажа, придется работать до 63 лет (если есть от 23 лет стажа) и 65 лет (если есть от 15 до 23 лет стажа). Ну и еще одна печальная новость – традиционного повышения минимальной пенсии на уровень инфляции в 2024 году не будет в принципе.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

Вас могут заинтересовать такие новости: