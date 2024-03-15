"Подарок" в виде дополнительного стажа: кто имеет право и как поможет с пенсией

Граждане Украины могут получить дополнительные 3 года к страховому стажу, если они ухаживали за ребенком и не работали в этот период. Об этом сообщают специалисты Пенсионного фонда.
Соответственно, такое положение вещей может позволить выйти на пенсию раньше. К примеру, если у человека уже есть 29 лет страхового стажа, то в 2024 года дополнительные три года стажа помогут выйти на заслуженный отдых в 60 лет (а без этого работать придется до 63-летнего показателя).
К слову, с 2004 года необходимыми условиями для этого считаются:
- уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста,
- получение пособия по уходу за ребенком.
С 2005 года такой стаж определяется согласно данным персонифицированного учета. Для этого необходимо предоставить следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;
- документ, подтверждающий отсутствие работы до достижения ребенком 3 лет, это может быть выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности;
- в случае смерти ребенка – свидетельство о смерти.
Чиновники ПФУ также напомнили ‒ для того, чтобы получать пенсию в 65 лет, необходимо иметь не менее 15 лет стажа. При этом уже в 2028 году, согласно расчетам Минсоцполитики, только половина украинцев сможет выходить на пенсию в 60 лет, 5% выйдет на пенсию в 65 лет, остальные – в 63 года.
Что такое пенсионный фонд Украины?
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".
Социальные выплаты в Украине
Как сообщал Главред, отдельная часть пенсионеров Украины может остаться без выплат. В каких случаях изымается пенсия граждан рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Также 24 февраля 2024 года заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила о том, что в Украине с 1 марта года пенсии будут проиндексированы на 8% (а не на 13% ‒ такая информация активно циркулировала в СМИ). Как говорит чиновница, такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает уровень инфляции в минувшем году.
Также, для граждан Украины могут отменять пенсионные выплаты по некоторым причинам. В первую очередь, в случае выявления недостоверных документов, которые предоставлялись при оформлении пенсии гражданином. Также помощь могут прекратить при выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом говорится в официальном разъяснении Верховной Рады.
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