"Подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка": в Украине прогнозируют высокие цены и дефицит продуктов

Украине прогнозируют дефицит продуктов: что из еды подорожает / УНИАН

В Украине после Нового года ожидается подорожание продуктов, а также вполне вероятен их дефицит. Такой прогноз озвучил на канале "Украина 24" политолог Дмитрий Спивак.

Эксперт считает, что после Нового года в стране подорожает еще больше подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка.

"Мы уже не в состоянии обеспечить себя сахарной свеклой. Потому что свеклу мы будем импортировать из Польши. Производство подсолнечного масла сократилось на 14,5%. Оно будет дороже и мы его будем откуда-то импортировать, значит подсолнечное масло подорожает вслед за гречкой, сахаром и так далее", - сообщил он.

Спивак отметил, что уже в первом квартале 2022 года украинцы ощутят на себе подорожание продуктов питания. Из-за этого на продовольственном рынке возможен дефицит еды.

К причинам подорожания относятся повышение тарифов на газ, грузовые перевозки. Кроме того, бизнесменам повысили налоги.

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"Февраль, март - вот инерционная экономическая составляющая ударит по ценам, потому что в себестоимости продуктов питания есть газ, есть тарифы на грузовые перевозки. А сегодня всем предпринимателям повысили налоги. И все вместе вот таким снежным комом приведет к тому, что в конце первого квартала 2022 года мы очень ощутим и дефицит на продовольственном рынке и повышения цен", − резюмировал он.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине резко взлетели цены на сало. В Киеве на рынках на "национальное лакомство" украинцев вешают рекордные ценники.

В столице отдельные торговцы просят за килограм сала по 500 гривен, сообщают пользователи в соцсетях.

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