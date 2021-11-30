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Сало в Украине стало деликатесом: почему цены побили исторический рекорд и что будет дальше

30 ноября 2021, 16:02

Эксперты назвали ключевые причины скачка цен и что ждать украинцам в будущем.

сало
Сало в Украине дорожает бешеными темпами / УНИАН

Цены на сало в Украине уже преодолели психологическую отметку и продолжают расти. Для многих граждан оно уже стало деликатесом.

В Ассоциации "Свиноводы Украины" объяснили Главреду ситуацию на рынке и назвали ключевые причины подорожания одного из самых популярных продуктов в стране.

Выживают сильнейшие

В организации говорят, что сало – нишевый продукт, который производят преимущественно те, кто содержат свиней на приусадебных участках, или небольшие фермеры, откармливающие специальные сальные породы свиней.

"Преимущественная доля производства свинины в Украине представлена ​​промышленными свинохозяйствами, которые выращивают мясные породы животных. Хозяйства населения и небольшие фермеры - выращивающие сальные породы - не могут сравниться с эффективностью промышленных, а в кризисные периоды "выживают" сильнее", - говорят в ассоциации.

Новый год "популяризирует" сало

Исходя из этого предложение сала снижается, что способствует повышению цен на этот продукт, но это не означает, что сало скоро полностью исчезнет с прилавков, отмечают в организации.

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Читайте такжеСало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами"Обычно в преддверии зимних праздников наблюдается сезонный подъем закупочных цен на свинину. Сначала под влиянием более быстрой заготовительной активности со стороны мясопереработчиков, а непосредственно перед праздниками – из-за увеличения потребительского спроса. К сожалению, за последние несколько лет предпраздничные "ценовые всплески" стали менее ярко выраженными и не столь длительными, что обусловлено более слабой платежеспособностью населения, ограничивающей прирост цен", - говорят эксперты.

Закон спроса и предложения

В конечном счете цены как на сало, так и на мясо будут зависеть от соотношения спроса и предложения этой продукции, уверяют "Свиноводы Украины".

При этом существенное повышение производственных затрат (в частности, кормов и энергоносителей) ощущают как промышленные производители мяса свиней, так и специализирующиеся на сале.

"Сможет ли при этом спрос на национальный продукт компенсировать повышение себестоимости производства, остается под вопросом. Впрочем, только при соответствующих условиях объемы производства сала не будут сокращаться. Так что если будет высокий спрос — будет выше цена, а если "привлекательная" цена — будет и производство", - подытожили в организации.

Украинцы "переросли" сало

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии Главреду отметил, что в Украине за последние 5-10 лет изменилась культура потребления - мода на чистое сало уже прошла.

"Конечно, все еще есть определенная часть людей, которая традиционно ест сало, однако сейчас больше в ходу балык, которых сейчас огромный выбор во всех торговых сетях. Более того, 98% сала, которое сегодня есть в Украине, используется в пищевой промышленности для производства мясных изделий. Ввиду этого, в продаже вскоре могут остаться лишь деликатесные виды в упаковках, но в классическом понимании его уже не будет", - объяснил эксперт.

Читайте такжеЭксперт развеяла распространенный миф о салеОхрименко также отметил, что ранее сало покупали не от хорошей жизни - сало было основным продуктом, потому что колбасу было сложно купить.

"Салом еще в советское время питались многие рабочие, делая из него бутерброды на обед, так как его можно было хранить даже без холодильника. Сейчас ситуация иная и делать бутерброды из сала уже просто нет необходимости, потому что сейчас традиции потребления изменились", - подытожил президент Украинского аналитического центра.

Автор: Сергей Кущ
viber
сало цены на продукты
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