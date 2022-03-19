Приват24 временно приостанавливает работу: в чем причина

ПриватБанк будет проводить регламентные работы / УНИАН

Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) ПриватБанк будет проводить регламентные работы с Приват24. В настоящее время платежи в сервисе для физлиц будут временно недоступны.

Работы позволят повысить стабильность процессов банка, передает пресс-служба.

Ранее Главред писал о том, что российские военные начали заниматься мародерством и грабительством. В Сеть попало видео с камер наблюдения в отделении ПриватБанка в поселке городского типа Верхний Рогачик Херсонской области.

На кадрах - оккупанты выносят не только деньги из кассы, но и целые банковские ячейки. Дата съемки - 27 февраля 2022 года.

Ранее Главред сообщал, что Италия и Кипр согласились отключить Россию от SWIFT.

Также мы писали, что Сербия не будет вводить против России экономических санкций, так как это может плохо повлиять на дружбу с Москвой.

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