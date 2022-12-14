Прогноз на два года: эксперты рассказали, будет ли доллар за 50 гривен

Как говорят аналитики, для обеспечения финансовой стабильности гривны, Нацбанк некоторое время будет сохранять фиксированный курс.

Эксперты рассказали, будет ли доллар за 50 гривен / коллаж УНИАН

По самому пессимистическому прогнозу в следующем, 2023 году, курс доллара к гривне в Украине может подскочить до 51 грн. Об этом пишет портал Forbes со ссылкой на информацию консенсус-группы Focus Economics SL U.

Но в целом экономисты прогнозируют − оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет колебаться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

Как говорят аналитики Focus Economics SL U, для обеспечения финансовой стабильности гривны Нацбанк некоторое время будет сохранять фиксированный курс национальной валюты.

"Плавающий режим, вероятно, будет снова введен, как только позволят экономические условия", — говорится в отчете.

Далее, по оптимистическому прогнозу, к концу 2023-го доллар будет на уровне 41,20 гривен за доллар, а в 2024-м – 40,40 гривен за доллар.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что официальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен.

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло уже несколько месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также некоторые эксперты сообщали - курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Но этому прискорбному событию помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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