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Расплата за помощь: СМИ узнали, каким ФОПам в локдаун грозят проверки, и что делать

27 декабря 2020, 11:45
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Проверки ФОП можно избежать в одном случае, отметил эксперт.

Журналисты выяснили, что все ФОПы, которые получили помощь от государства, будут проверять – Проверки во время карантина
Все ФОПы, которые получили помощь от государства, будут проверять, выяснили журналисты / УНИАН

В период рождественского локдауна – более жесткий карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 будет с 8 по 24 января – физлицам-предпринимателям (чаще их называют ФОПами), которые получили помощь от государства, грозят проверки.

Руководителям предприятий, которым государство выделило деньги, не удастся избежать визитов ревизоров, даже если бизнес не будет работать из-за коронавируса, говорится в сюжете телеканала Интер.

По сведениям журналистов, во время проверок руководители ФОПов должны находиться на месте, иначе им придется заплатить штраф.

"…от визита ревизоров отделаться предпринимателям, которые получили карантинную помощь, не удастся, даже если бизнес не работает из-за COVID-19. Руководители предприятий должны быть на месте в указанные даты, иначе – придется заплатить штраф…", – отмечается в сюжете.

Экономический эксперт Александр Охрименко сказал, что делать, чтобы избежать проверок.

"...смотрите, если вы считаете, что вы работаете честно, платите все налоги, вы обращаетесь – получаете 8 тысяч. Если вы не очень честно работаете – вы просто не обращайтесь…", – заявил аналитик.

Член Наблюдательного совета Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко в Facebook писал, что законом, которым предусмотрена помощь во время локдауна, власти фактически сняли мораторий на проверки.Читайте такжеПочему компромисс между властью и ФОПами невозможен

  • Напомним, в конце осени в центре Киева началась акция протеста SaveФОП. Сначала митингующие потребовали отменить введение кассовых аппаратов.
  • Потом участники акции протеста выдвинули новое требование – разрешить предпринимательскую деятельность в период рождественского локдауна.
  • В начале декабря Верховная Рада приняла закон, согласно которому ФОПам и наемным работникам, вынужденно оставшимся без доходов в связи с введением локдауна, гарантируется выплата 8 тысяч грн помощи.
ФОП Александр Охрименко локдаун
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