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Резкий взлет цен на бензин: украинцев предупредили о новом подорожании

20 января 2022, 15:55
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Нефтетрейдеры перестраховываются и повышают розничные цены на заправках, пояснил Сергей Куюн.

бензин, АЗС, автозаправка
Эксперт спрогнозировал повышение цен на АЗС / WOG

Подорожание нефти является одной из причин роста цен на бензин, заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, на прошлой неделе в среднем по стране литр бензина подорожал на 95 копеек, а дизельного топлива — на 25 копеек.

Еще одной причиной роста цен на топливо эксперт назвал стремительное падение курса национальной валюты.

По его словам, нефтетрейдеры перестраховываются и повышают розничные цены на заправках: "До конца января литр бензина может подорожать еще на 30−40 копеек".

Куюн добавил, что пока нет предпосылок для снижения розничных цен на нефтепродукты.

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"В нынешних условиях складывается впечатление, что в ближайшей перспективе стоимость нефти и газа будет оставаться такой-же высокой. А значит, ожидать снижения цен на АЗС пока не приходится", - резюмировал он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,5 грн/л.

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АЗС бензин дизель
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