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Резкое снижение транзита Газпромом: Витренко дал мрачный прогноз для Украины

11 сентября 2021, 20:27
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Необходимо устранить монополию Газпрома на поставки газа в Европу, уверен Юрий Витренко.

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В Нафтогазе оценили вероятность изменения объемов транзита / Reuters

В случае, если российский Газпром резко снизит объемы транзита природного газа через Украину после запуска Северного потока – 2, это приведет к определенным изменениям физико-химических свойств газа, заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Как подчеркнул он в кулуарах YES Brainstorming в Киеве, это вызовет вопросы у европейских операторов газотранспортных систем на западной границе Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если (Газпром) ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще – ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее", – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Витренко пояснил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

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По его словам, для стабильного решения необходимо устранить монополию Газпрома на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ.

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Ранее Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

viber
Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа
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