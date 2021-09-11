Резкое снижение транзита Газпромом: Витренко дал мрачный прогноз для Украины

В Нафтогазе оценили вероятность изменения объемов транзита / Reuters

В случае, если российский Газпром резко снизит объемы транзита природного газа через Украину после запуска Северного потока – 2, это приведет к определенным изменениям физико-химических свойств газа, заявил глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Как подчеркнул он в кулуарах YES Brainstorming в Киеве, это вызовет вопросы у европейских операторов газотранспортных систем на западной границе Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если (Газпром) ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще – ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее", – сказал Витренко.

Он подчеркнул, что в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Витренко пояснил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

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По его словам, для стабильного решения необходимо устранить монополию Газпрома на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ.

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Ранее Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".