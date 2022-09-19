"Риски контролированы": в НБУ рассказали, каким будет курс валют в Украине

В НБУ озвучили прогноз по курсу валю в Украине / скриншот

В августе резервы Украины составили более 25 миллиардов долларов. Кроме того, правительство получило дополнительную международную помощь, что по прогнозам НБУ может положительно повлиять на курс.

В НБУ прогнозируют, что курс валют будет оставаться без изменений. И на это оказывают положительное влияние внешние поступления.

В августе, по сравнению с июлем, резервы Национального банка выросли более чем на 15%, сообщили в Нацбанке.

"По состоянию на сегодняшний день Украина получила более 18 миллиардов долларов. Планово до конца года ожидаем увеличения суммы еще на 12 миллиардов", – сказал Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ.

Также большой надеждой для правительства станет новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом и значительно большие суммы помощи.

Негативно на курс гривны может повлиять несколько факторов: затягивание войны, несвоевременная международная помощь, низкие ставки доходности по облигациям внутреннего государственного займа, отметил замглавы Совета НБУ.

"Однако риски на валютном рынке контролированы. Курс будет оставаться без изменений. А учитывая опыт НБУ, ситуация будет контролирована", – добавил Фурман.

Курс валют в Украине

Напомним, ранее руководитель Департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук заявил, что курс гривны к доллару, скорее всего, укрепиться и развернется ближе к официальному, недавно установленному Нацбанком.

"Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно имеет психологическую составляющую, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое однократное повышение официального курса доллара", ‒ рассказал эксперт.

Читайте также: